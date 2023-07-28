Общество 28 июля 2023, 16:17 Август и сентябрь назвали в Роспотребнадзоре лучшими месяцами для покупки арбузов

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Арбузы лучше всего покупать в конце августа или в сентябре. Об этом написало издание URA.ru со ссылкой на специалистов Роспотребнадзора.

В Казахстане и Узбекистане, откуда чаще всего доставляют арбузы, основное время созревания бахчевой культуры — это именно август–сентябрь, написал сайт «Дни.ру».

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В Роспотребнадзоре добавили, что в других странах могут быть более ранние сроки созревания арбузов.