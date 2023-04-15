Общество 15 апреля 2023, 21:59 Авербух отреагировал на введенные против него санкции на Украине Авербух вспомнил о Майдане в Киеве после введенных против него санкций Зеленским РИА «Новости»

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Тренер по фигурному катанию Илья Авербух вспомнил о Майдане после того, как его включили в список санкций на Украине. Его процитировал «Спорт-Экспресс».

«Что сказать, уважаемая компания собралась», — отметил Авербух, вероятно, имея в виду спортсменов, которые также попали в санкционный список.

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Он вспомнил свою поездку в Киев в 2013 году. Там фигурист праздновал свой день рождения, по случаю которого устроил шоу. По его словам, ледовый дворец был переполнен, хотя в тот момент вокруг уже шли протесты на Майдане. Но это не напугало зрителей. Они пришли на шоу, которое в итоге собрало 10 тысяч зрителей.

«И у меня в памяти останется тот теплый прием, который оказала нам киевская публика. Это мои последние воспоминания об Украине, они будут всегда со мной, — добавил он.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о новых санкциях в отношении России. В ограничительный список попали Авербух, футболист Игорь Акинфеев, фигуристка Елизавета Туктамышева и другие. Также санкции наложили на российские компании «Яндекс», «Рамблер» и VK.