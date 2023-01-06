Общество 06 января 2023, 22:58 Аварию в жилом доме в Люберцах оперативно устранили Управляющая организация ООО «Содействие» оперативно устранила аварию в доме в Люберцах Pxhere

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В квартире одного из жилых домов в поселке Красково Люберецкого района сорвало шаровый кран. В результате аварии залило квартиру ниже этажом. Управляющая организация ООО «Содействие» оперативно ликвидировала поломку.

Все произошло 5 января в квартире дома № 13 по улице Лорха. Шаровый кран находился в зоне ответственности собственника квартиры. Аварийную ситуацию устранили в тот же день.

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В результате срыва крана пострадала квартира этажом ниже. В соцсетях появилось видео, на котором видно, как подоконник пострадавшей квартиры заставлен ведрами и тазами, а с потолка капает вода.

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В декабре 2022 года коммунальщики устранили серьезную аварию на канализационном коллекторе в Щелкове. В работах задействовали 30 человек. Около платформы Загорянская произошел прорыв коллектора, по которому канализационные стоки из Королева следуют на Щелковские межрайонные очистные сооружения. Из-за произошедшего перекрыли дорогу от переезда на улице Калинина до поворота на Образцово.