Аварийный дом в ХМАО привлек внимание правоохранителей. Его жители 15 лет ждут расселения

В поселке Солнечный (Югра) один из домов на улице Энтузиастов, который в 2006 году признали непригодным для проживания и подлежащим расселению, до сих пор не выведен из эксплуатации. Возбуждено уголовное дело, передает ИА Ura.ru со ссылкой на региональный следком.

«До настоящего времени жильцам не предоставлено иное жилье, отвечающее требованиям жилищного законодательства», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что общий износ дома составляет около 65%. По словам инсайдера, фигурантов в уголовном деле пока нет. Оно возбуждено по факту.

«С 2016 года полномочия по расселению этого дома лежат на администрации Солнечного. <…> В данном случае вопросы будут адресованы к мэрии Солнечного», — уточнил источник.