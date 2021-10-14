Аварийный дом-памятник отремонтируют в Кемерове

Дам-памятник в аварийном состоянии отремонтируют в Кемерове. Об этом сообщило ИА «Федерал-пресс» со ссылкой на городскую администрацию.

На ремонт будет потрачено в 189,5 миллионов рублей. Ремонт планируют начать в следующем году.

«Для оказания помощи жителям дома в условиях ограничения бюджетного финансирования было принято решение разделить выполнение работ на этапы», — рассказали в пресс-службе.