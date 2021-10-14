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    14 октября 2021, 14:57

    Аварийный дом-памятник отремонтируют в Кемерове

    Администрация Кемерова: началась подготовка ремонтных работ объекта культурного наследия

    Дарья Морозова

    Дам-памятник в аварийном состоянии отремонтируют в Кемерове. Об этом сообщило ИА «Федерал-пресс» со ссылкой на городскую администрацию.

    На ремонт будет потрачено в 189,5 миллионов рублей. Ремонт планируют начать в следующем году.

    «Для оказания помощи жителям дома в условиях ограничения бюджетного финансирования было принято решение разделить выполнение работ на этапы», — рассказали в пресс-службе.