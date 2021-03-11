Аварийный диспетчер объяснил, может ли лифт сорваться в шахту

Руководитель центральной аварийно-диспетчерской службы «Мослифта» Владимир Толстов объяснил, может ли лифт сорваться в шахту, и что делать при его застревании, сообщило РИА «Недвижимость».

Как подчеркнул специалист, ни в коем случае нельзя пытаться самостоятельно открыть двери застрявшего лифта, написал сайт «Утро.ру».

«Особенно это опасно делать в том случае, если кабина остановилась между этажами», — заметил Толстов.

Он пояснил, что лучше сразу нажать на кнопку вызова диспетчера и рассказать о произошедшем. При этом не нужно торопить механика, ведь сперва он должен отключить питание лифта. По словам эксперта, кабина не может упасть в шахту, потому что она держится на трех-восьми тросах. Также в лифте невозможно задохнуться.