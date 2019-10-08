  • Аварийные дома в Сергиевом Посаде расселят до конца 2025 года

    08 октября 2019, 13:10

    Ирина Гурова, Ольга Крылова

    Аварийные дома, расположенные на улице 2-й Кирпичный завод в Сергиевом Посаде, будут расселены в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщил министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.
    Аварийные дома в Сергиевом Посаде расселят до конца 2025 года

    «Дома на улице 2-й Кирпичный завод включены в нацпроект „Жилье и городская среда“ со сроком расселения до конца 2025 года», — уточнил министр.

    Этап переселения из аварийного жилья досрочно завершили в Клину

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    В случае готовности муниципального образования досрочно расселить граждан из вышеуказанных домов, администрация городского округа проинформирует переселенцев об изменении сроков расселения и заключения договоров соцнайма и мены.

    В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» с участием федерального софинансирования в 2019–2025 годах из аварийного жилья планируется переселить 7,8 тысячи жителей Московской области.

    Ранее по программе «Переселение из аварийных домов» 29 семей получили квартиры в Шатуре. В новостройку переедут жители семи аварийных домов.