Аварийные дома в Сергиевом Посаде расселят до конца 2025 года
«Дома на улице 2-й Кирпичный завод включены в нацпроект „Жилье и городская среда“ со сроком расселения до конца 2025 года», — уточнил министр.
Этап переселения из аварийного жилья досрочно завершили в КлинуПодробнее
В случае готовности муниципального образования досрочно расселить граждан из вышеуказанных домов, администрация городского округа проинформирует переселенцев об изменении сроков расселения и заключения договоров соцнайма и мены.
В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» с участием федерального софинансирования в 2019–2025 годах из аварийного жилья планируется переселить 7,8 тысячи жителей Московской области.
Ранее по программе «Переселение из аварийных домов» 29 семей получили квартиры в Шатуре. В новостройку переедут жители семи аварийных домов.