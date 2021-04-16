Аварийные дома в Новом Уренгое расселят за два года

Мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов рассказал о планах избавиться от аварийного и ветхого жилья в ближайшие два года. Об этом сообщила ОГТРК «Ямал-Регион».

По словам Воронова, в текущем году планируется увеличить интенсивность строительства в городе. Отмечается, что работы по возведению микрорайона Славянский идут по графику. Также работы идут в районе Коротчаево и микрорайонах Дорожников и Строителей. Мэр добавил, что в 2021 году около 450 семей переедут в новые квартиры.