Общество 13 декабря 2023, 09:27 Аварийные бригады за ночь восстановили электроснабжение 80 тысяч жителей Ростовской области Губернатор Голубев: энергетики восстановили электроснабжение 80 тысяч ростовчан РИА «Новости»

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В Ростовской области восстановили электроснабжение 80 тысяч квартир и домов, прерванное из-за ледяного дождя. Без света остались еще 100 тысяч абонентов, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Василий Голубев.

«На утро в Ростовской области пока остаются без электроснабжения около 100 тысяч человек. Аварийные бригады работали всю ночь и продолжают восстановление электроснабжения сейчас», — объявил он.

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Энергетики, по словам главы региона, возобновили питание части Аксая и района Александровка в Ростове-на-Дону. Высоковольтную линию восстановили около полуночи, свет вернули в дома более 80 тысяч ростовчан.

Причиной массовых отключений стали ледяной дождь, порывистый ветер и гололедица. Перебои произошли в Азовском, Неклиновском и Каменском районах, Ростове-на-Дону и Таганроге. В Аксайском районе ввели режим ЧС. По аналогичной причине в ЛНР остались без света более 100 тысяч хозяйств. Наледь на линиях электропередачи обесточила 658 трансформаторных подстанций.