Аварийную скважину в Белозерске решили усмирить молитвой

Священник согласился и на месте аварии был проведен молебен «на начало благого дела в усмирении подземных вод». Теперь 31 октября скважина будет затампонирована при помощи специальной смеси. Этим займется предприниматель из Великих Лук Анатолий Смаковский. До назначенного дня на площадку должны быть доставлены закупленные тампонажная смесь и растительное масло, которое необходимо для расширения смеси в воде.

Фонтанирующая скважина уже начала затягивать под землю стоящий рядом дом. Об этом писала в начале октября газета «Белозерье» в своем сообществе в социальной сети «ВКонтакте». В час скважина выбрасывает свыше 400 кубов воды.

Сейчас воду направляют в сторону Белого озера по специально прокопанному каналу. У многих жителей из-за ЧП погиб урожай, а также пострадали дома и хозяйственные постройки.