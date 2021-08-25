Аварийное жилье снесут в поселке Ханымей к 2025 году

В самом южном поселке Пуровского района в ЯНАО планируют избавиться от аварийного фонда уже к 2025 году. После ввода в эксплуатацию новых пяти домов эта цель будет достигнута. Об этом сообщил «Север-Пресс».

Строительство одного из них уже запущено. Четырехэтажный дом появится на улице Молодежной. В будущем году в него из аварийного жилья переедут 43 семьи. Подрядная организация в настоящий момент завершает возведение цокольного этажа.

«Запланированные на лето работы практически успели сделать, сейчас на стройке работают бригады монтажников и бетонщиков. Спешим!» — рассказал бригадир Сергей Евдокимов.