Аварийное историческое здание продали на аукционе в Петербурге

В Санкт-Петербурге с молотка ушло заброшенное здание в центре города, пишут «Невские новости» со ссылкой на сайт Российского аукционного дома.

По данным издания, речь идет о здании в Большом Казачьем переулке, которое расположено рядом со станицей метро «Пушкинская». Площадь объекта составляет 3 957,5 «квадратов». Также в лот вошел участок площадью 1,4 тысячи квадратов. Здание выкупила компания ООО ПСГ «Металлстройпроект» за более чем 213 миллионов рублей.