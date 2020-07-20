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    20 июля 2020, 14:44

    Аварийное девятиэтажное здание демонтируют в Уфе

    Полина Петрова

    Аварийное девятиэтажное здание демонтируют в Уфе. Отмечается, что в доме образовались трещины.
    Аварийное девятиэтажное здание демонтируют в Уфе

    Объект расположен в Октябрьском районе города по адресу Уфимское шоссе, 4. Здание будет изъято для нужд муниципалитета, после чего его снесут. Уточняется, что серьезные повреждения стен обнаружили в третьем и четвертом подъездах, информирует портал ToDay News Ufa.

    Причина возникновения дефектов в настоящий момент неизвестна. Собственники квартир не пострадают, власти предоставят им новое жилье.