Аварийное девятиэтажное здание демонтируют в Уфе. Отмечается, что в доме образовались трещины.

Объект расположен в Октябрьском районе города по адресу Уфимское шоссе, 4. Здание будет изъято для нужд муниципалитета, после чего его снесут. Уточняется, что серьезные повреждения стен обнаружили в третьем и четвертом подъездах, информирует портал ToDay News Ufa.

Причина возникновения дефектов в настоящий момент неизвестна. Собственники квартир не пострадают, власти предоставят им новое жилье.