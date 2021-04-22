Самолет успешно сел в Жуковском после проблем с шасси

Самолет, который сообщил об аварийной посадке из-за проблем с шасси, успешно приземлился в Жуковском. Об этом «360» сообщили в аэропорту Жуковский.

Ранее источник уточнил, что проблемы возникли с шасси в носовой части самолета-заправщика Ил-78. По данным собеседника, на борту находились 16 человек.

В пресс-службе Жуковского «360» сообщили, что рейс не имеет отношения к работе аэропорта. Уточняется, что речь идет о самолете ЛИИ имени Громова, который относится к экспериментальной авиации.

В Объединенной авиастроительной корпорации сообщили «360», что самолет-заправщик ИЛ-78М-2 отрабатывал аварийную посадку в подмосковном аэропорту в рамках летных испытаний.