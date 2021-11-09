Авария со сбитым в Подмосковье подростком обернулась уголовным делом

Подросток стал фигурантом уголовного дела о нарушении правил дорожного движения после аварии в Дрожжине. Об этом сообщили в ГУ МВД по Московской области.

По данным правоохранителей, накануне, около 09:00, подозреваемый за рулем Volkswagen устроил ДТП на Новом шоссе в Дрожжине.

По предварительной информации, он не справился с управлением, врезался в припаркованную BMW, после чего сбил 12-летнего мальчика, который переходил дорогу по зебре. Ребенок в итоге попал в больницу, а виновник ДТП сбежал с места происшествия.

Его быстро задержали. Юноше 16 лет. Расследование уголовного дела продолжается.

Несколькими днями ранее Mercedes сбил женщину с двумя детьми на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Березовая в городе Видное. Всех троих доставили в больницу. Водитель иномарки остался на месте аварии и дождался полицию.