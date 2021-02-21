Авария оставила почти тысячу уральских домов без газа

Жители 10,5 тысяч квартир и 961 дома в частном секторе остались без газа в Качканаре Свердловской области. Это произошло из-за аварии на газопроводе.

Восстановить газоснабжение планируют в понедельник, 22 февраля, сообщил ТАСС со ссылкой на департамент информационной политики региона.

«В результате временно без газа остался 961 дом в частном секторе. По поручению главы региона администрация работает над обеспечением домов с печным отоплением дровами или обогревателями. Там, где печек нет, для этого организован подомовой обход <…> Без газа для приготовления пищи в настоящее время находятся 10,5 тысяч квартир», — говорится в сообщении.



Там также указано, что котельная, обеспечивающая город, оперативно перешла на мазут, тепло в многоквартирных домах есть.

В муниципалитете развернули ряд пунктов для временного размещения жителей на тот случай, если возникнет такая необходимость.

Ориентировочно работы по восстановлению газопровода планируется завершить к 06:00 (04:00 по московскому времени) 22 февраля, уточнили в департаменте. Запуск газа предполагается провести до 15:00 (13:00 по Москве).

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 21 февраля. Пострадавших в результате аварии не было, сообщало агентство.