Авария на теплосетях оставила 100 тысяч человек без тепла в Краснодаре

В ночь на 14 февраля в Краснодаре произошла авария на теплосетях. Странный пар от труб заметили вовремя при обходе, в противном случае ситуация была бы хуже. Без тепла на полдня остались три микрорайона — примерно 100 тысяч человек.

Об этом сообщила kp.ru. Издание отметило, что странный пар возле самой крупной котельной города заметили во время обхода. С ее помощью тепло получают сразу три микрорайона города — Юбилейный, Славянский и Фестивальный.

«Еще бы час-два промедления, и последствия могли быть более критичными. Потребителям все равно пришлось ощутить неудобства из-за временного отсутствия теплоносителя», — рассказали в АТЭК.

В результате аварии без тепла остались 100 тысяч человек — при этом на улице в Краснодаре минусовая температура. С последствиями неполадки борются 25 человек и пять единиц техники, но пока устранить проблему не удалось.

Местные жители в социальных сетях сообщили, что им обещали включить отопление еще к 06:00 14 февраля, но его до сих пор нет. Утром они долгое время не могли дозвониться в службы, а когда смогли, им обещали вернуть тепло в 07:00. Однако «чуда не произошло». Глава города Евгений Первышов подчеркнул, что держит ситуацию под контролем.

Сейчас проблему уже устранили, в компании извинились за причиненные неудобства.

«Сейчас началось заполнение системы, и в ближайшие часы тепло и горячая вода поступят в дома горожан», — рассказал директор департамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый.