Общество 28 ноября 2023, 07:49 Авария на сетях оставила без света более девяти тысяч жителей Владивостока Более девяти тысяч жителей Владивостока остались без света из-за аварии на сетях Michael Brochstein/Keystone Press Agency/globallookpress

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Авария на сетях оставила без света более девяти тысяч жителей крупного района Владивостока. Об этом РИА «Новости» рассказали в прокуратуре Приморья.

По словам представителя ведомства, электроснабжение около 03:00 по московскому времени прекратилось в домах на улицах Калинина, Олега Кошевого, Гульбиновича, Бурачка, на Могилевской, Можжевеловой, Черемуховой, Харьковской улицах.

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«Коммунальная услуга не предоставляется более чем девяти тысячам жителей 50 многоквартирных домов», — подчеркнул собеседник агентства.

Аварийно-восстановительные работы уже начались. Районная прокуратура оценит исполнение требований законодательства при содержании и обслуживании электросетей, а также установление причин аварии и соблюдение норматива ее устранения.

Накануне почти два миллиона россиян остались без электричества из-за непогоды. Света лишились многие жители Крыма, Краснодарского края, Ростовской области, Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, Дагестана.