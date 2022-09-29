Аварии на «Северных потоках» произошли в водах, подконтрольных спецслужбам США — Захарова | 360°

Все новости

Мир

29 сентября 2022, 19:46

Министр финансов Германии Линднер заявил, что страна ведет «энергетическую войну за свободу»

Здоровье

29 сентября 2022, 19:45

Россиянам дали советы по бюджетному правильному питанию

Реклама

Общество

29 сентября 2022, 19:43

Выпустившим машину с призывами идти в военкомат по Дербенту пригрозили уголовным делом

Мир

29 сентября 2022, 19:43

Бойца теробороны ВСУ осудили в ЛНР на 13 лет тюрьмы

Деньги

29 сентября 2022, 19:43

Ограничения на переводы за рубеж для нерезидентов из недружественных стран продлили на 6 месяцев

Транспорт

29 сентября 2022, 19:42

Экспорт, импорт и новые машины. Иран и Россия хотят сотрудничать в сфере автопроизводства

Подмосковье

29 сентября 2022, 19:39

Устройство путепровода завершили в рамках строительства Северного обхода Лобни

Наука

29 сентября 2022, 19:29

Останки мамонтенка нашли на Ямале

Здоровье

29 сентября 2022, 19:26

European Child & Adolescent Psychiatry: омега-3 жирные кислоты повышают внимание школьников

Общество

29 сентября 2022, 19:12

Аварии на «Северных потоках» произошли в водах, подконтрольных спецслужбам США — Захарова

Представитель МИД Захарова: США контролируют воды, где произошло ЧП с «Северными потоками»

Читать 360tv в

Особая экономическая зона (ОЭЗ) Дании и Швеции, где произошло ЧП с «Северными потоками», находится под полным контролем спецслужб США. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире канала «Соловьев Live».

Дипломат обратила внимание на то, что было много разговоров о том, что это якобы нейтральные воды, однако это не так. Речь идет об ОЭЗ Швеции и Дании, а это, по словам Захаровой, натоцентричные страны.

Реклама

«[Они] нашпигованы американским вооружением, которые полностью контролируются американскими спецслужбами, <…> которые полностью контролируют там обстановку», — сказала дипломат.

Реклама

Захарова отметила попытки пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер объяснить заявление президента США Джо Байдена о прекращении существования проекта «Северный поток — 2».

«Я вчера вечером слышала и читала попытки объясниться пресс-секретаря Белого дома, которые, кроме жалости, уже не вызывают ничего, уже даже не смех — глубокое сочувствие и жалость», — добавила представитель МИД.

Ранее Захарова назвала ложью слова главы Госдепа США Энтони Блинкена, который уверял, что атаки на «Северные потоки» не выгодны никому.

«Когда господин Блинкен говорит, что никому не выгодно разрушение проекта („Северных потоков“ — прим. ред.), — это смехотворно, это ложь», — сказала она.

Дания

Газопровод Северный поток — 2

Швеция

НАТО

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама