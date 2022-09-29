Общество 29 сентября 2022, 19:12 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Аварии на «Северных потоках» произошли в водах, подконтрольных спецслужбам США — Захарова Представитель МИД Захарова: США контролируют воды, где произошло ЧП с «Северными потоками» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Особая экономическая зона (ОЭЗ) Дании и Швеции, где произошло ЧП с «Северными потоками», находится под полным контролем спецслужб США. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире канала «Соловьев Live».

Дипломат обратила внимание на то, что было много разговоров о том, что это якобы нейтральные воды, однако это не так. Речь идет об ОЭЗ Швеции и Дании, а это, по словам Захаровой, натоцентричные страны.

Реклама

«[Они] нашпигованы американским вооружением, которые полностью контролируются американскими спецслужбами, <…> которые полностью контролируют там обстановку», — сказала дипломат.

Реклама

Захарова отметила попытки пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер объяснить заявление президента США Джо Байдена о прекращении существования проекта «Северный поток — 2».

«Я вчера вечером слышала и читала попытки объясниться пресс-секретаря Белого дома, которые, кроме жалости, уже не вызывают ничего, уже даже не смех — глубокое сочувствие и жалость», — добавила представитель МИД.

Ранее Захарова назвала ложью слова главы Госдепа США Энтони Блинкена, который уверял, что атаки на «Северные потоки» не выгодны никому.

«Когда господин Блинкен говорит, что никому не выгодно разрушение проекта („Северных потоков“ — прим. ред.), — это смехотворно, это ложь», — сказала она.

0 0 0 0 0 0