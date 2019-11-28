Аварии на пешеходных переходах лишили жизни 29 человек в Санкт-Петербурге

На заседании комиссии в Смольном заместитель начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти Максим Орлов подчеркнул, что за этот год зафиксировано 788 аварий в зонах пешеходных переходов города. В результате ДТП погибли 29 пешеходов.

На заседании присутствовали члены петербургского правительства, представители ГИБДД, районных комиссий по обеспечению безопасности дорожного движения, руководители профильных комитетов и районных администраций, представители предприятий и организаций.