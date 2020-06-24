«Авангард гражданского общества»: поправки в Конституцию укрепят положение волонтеров

По мнению председателя комитета по делам молодежи и спорта подмосковной думы Олега Жолобова, поправки в Конституцию должны укрепить положение волонтеров и некоммерческих организаций.

Поправки должны укрепить положение волонтеров и НКО — это авангард гражданского общества. И то, что эта поддержка будет закреплена в основном законе России, очень важно и правильно. Волонтеры, в свою очередь, смогут приносить больше помощи жителям страны, что мы все наблюдаем в период пандемии коронавируса Олег Жолобов.

Слова Жолобова приводятся на сайте Московской областной думы.

Многие люди высказались о поправках в Конституцию. Например, председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов посчитал, что корректировки поддержат социальную справедливость.

Депутат Госдумы и бывший греко-римский борец Александр Карелин в беседе с «360» высказался о поправках. По его мнению, изменения сделают Конституцию понятной каждому.

Проголосовать или по поправкам можно с 25 по 30 июня, а также 1 июля. В голосовании могут принять участие все граждане, которым исполнилось 18 лет, и старше.