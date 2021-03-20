Аваков допустил начало новой холодной войны между Россией и Западом

Заявление президента США Джо Байдена о Путине может вернуть нас к состоянию холодной войны, заявило МВД Украины. Там посчитали, что это будет конфликт между западной цивилизацией и «русской империей, как ее видит Путин».

Так в Министерстве внутренних дел прокомментировали возможную конфронтацию России и Запада, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, которого процитировало РИА «Новости».

Он добавил, что опасается того, что это может привести к реальным военным действиям, «горячей войне» на территории Украинского государства. Аваков заявил, что Украина должна быть готова к такому развитию событий.

Байден в интервью назвал российского лидера Владимира Путина «убийцей» и добавил, что он ответит «за вмешательство» в выборы президента США в 2020 году.

В ответ на жесткие высказывания главы Белого дома Путин пожелал ему здоровья и припомнил выражение из детства: «кто как обзывается, тот так и называется», а также предложил Байдену провести беседу в прямом эфире. Однако пресс-секретарь Белого дома сказал, что Байден не сможет принять участие в политических дебатах, поскольку «очень занят».

Ответ Владимира Путина на безосновательные обвинения Джо Байдена моментально привлек внимание иностранных политиков и СМИ. Одних слова российского лидера впечатлили, другие умудрились неверно их перевести.