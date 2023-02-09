Общество 09 февраля 2023, 15:49 Autonews: чаще всего в аварии попадают водители в возрасте до 25 лет

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Наиболее опасной группой водителей, чаще всего попадающей в ДТП, признаны лица в возрасте от 18 до 25 лет. Об этом написал сайт Autonews со ссылкой на данные сервисов «Ренессанс Страхование» и «Автокод».

Сообщается, что каждый четвертый из этой возрастной категории попадает в аварии минимум раз в год. Реже всего участниками ДТП оказываются водители в возрасте от 30 лет, рассказал «Ридус».

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По словам вице-президента по автострахованию компании «Ренессанс Страхование» Сергея Демидова, чаще всего самые серьезные повреждения автомобиля происходят из-за возгорания во время движения. Каждый третий автомобиль в таких случаях получает тотальные повреждения.

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