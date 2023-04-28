Общество 28 апреля 2023, 11:49 Аукцион с национализированными объектами пройдет в Крыму во второй половине 2023 года

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Проведение аукциона с национализированными объектами предварительно запланировано в Крыму во второй половине 2023 года. Об этом сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов телеканалу«Крым 24».

По его словам, после закрепления статуса имущества в качестве республиканского на законодательном уровне проводится кадастровый учет и инвентаризация объектов.

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Константинов отметил, что решение о вовлечении национализированного имущества в оборот для пополнения доходной части бюджета региона примут по итогам оформления.