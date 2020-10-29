АУЕ включили в список запрещенных экстремистских организаций

Движение АУЕ* включили в перечень запрещенных экстремистских организаций. Об этом заявили в Минюсте.

АУЕ признали экстремистской решением Верховного суда. Полный список экстремистских организаций опубликован на сайте Министерства юстиции РФ.

АУЕ расшифровывают по-разному: «Арестантское уркаганское единство», «Арестантский уклад един», «Арестантское уголовное единство». По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, в организации около 34 тысяч сторонников в 40 регионах России. Почти половины из них — подростки от 13 до 17 лет.

О деятельности АУЕ стало широко известно в 2016 году, когда воспитанники одного из интернатов в Забайкалье разгромили полицейский участок и при этом выкрикивали лозунг АУЕ. После этого участились случаи нападения, насилия беспорядков.

У организации нет единого центра управления и главаря. Но у АУЕ есть развитая сетевая структура. Смотрящие устанавливают порядки, они же следят за молодежью. В так называемый общак с младших собирают деньги. Средства уходят на содержание тех, кто уже сидит в тюрьме. АУЕ поддерживает среди своих членов идею блатной романтики и убеждает, что хорошо и правильно жить «по воровским понятиям».

*Экстремистская организация, запрещенная в России.