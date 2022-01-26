Аудитория HBO устроила скандал из-за восьмого эпизода сиквела «Секс в большом городе»

Русскоязычная аудитория телеканала HBO возмутилась восьмым эпизодом сиквела известного сериала «Секс в большом городе». Пользователи выразили недовольство из-за разговора главных героинь о «русской проститутке». Об этом написало «Утро.ру».

В серии «И просто так» актрисы обсуждают новую соседку одной из подруг. Они называют ее «русской проституткой» по той причине, что в немолодом возрасте женщина не может сама себе купить квартиру в престижном районе Нью-Йорка.

«Отвратительно, другого слова и не подобрать», «Вы взяли и унизили русских женщин», «Вы должны извиниться», — написали зрители в Instagram канала HBO.

В добавок к этому они запустили хештег #metoorussian. Однако их негативные комментарии начали активно пропадать со страницы телеканала.

Ранее пользователи из Украины раскритиковали Netflix за образ украинской героини в сериале «Эмили в Париже». Девушку представили без вкуса и без манер. Также по сюжету она провоцирует главную героиню совершить воровство.