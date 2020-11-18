Аудитора Счетной палаты РФ, экс-главу Минстроя и бывшего губернатора Ивановской области Михаила Меня задержали в среду сотрудники ФСБ и МВД, пишет ТАСС со ссылкой на источник. Его подозревают в хищении более 700 миллионов рублей.

«Он задержан, везут на допрос в Следственный комитет», — передает ТАСС слова источника в силовых структурах.

По информации второго источника, Мень был задержан сотрудниками Службы экономической безопасности ФСБ и Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД в Красногорском районе Московской области.

В среду сенатор Андрей Клишас сообщил, что Михаил Мень продолжает оставаться аудитором Счетной палаты, несмотря на подозрения в хищении крупной суммы.

«Он по-прежнему аудитор. Для освобождения от должности аудитора нужно отдельное решение Совфеда», — объяснил сенатор.

По словам генпрокурора Игоря Краснова, Следственный комитет расследует дело о хищении 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году. И у следователей есть все доказательства того, что Мень виноват. С 2005 по 2013 год он возглавлял этот регион.