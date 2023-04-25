Общество 25 апреля 2023, 19:01 Аудиосказки и возрастная маркировка: как развивается проект ЯRUS.Дети Пресс-служба соцсети ЯRUS

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Социальная сеть ЯRUS поощряет детское творчество: реализовать талант к пению можно в ЯRUS.Музыке. Стать популярным блогером позволяет система монетизации и донаты от пользователей. А сервис мини-приложений — отличный старт для начинающих программистов.

«У детей большой интерес к блогингу как к форме творчества: это важно поощрять. И социальная сеть ЯRUS предоставляет все возможности для этого. Тотальный контроль детей и подростков в интернете невозможен, поэтому важно предоставлять альтернативы», — делится руководитель соцсети ЯRUS Иван Добровольский.

В перспективе нейронные сети смогут распознать неприемлемый для детей контент по звучанию, видеодорожкам, фото и установят эмоциональный фон человека по тексту. Для малышей будут доступны только специальные редакторские подборки и одобренный автомодерацией ЯRUS контент. Сейчас это детские народные аудиопроизведения.

«Аудиосказки — это только самое начало, потому что дети хотят потреблять и видеоконтент, и вертикальные видео. ЯRUS.Дети будет работать как отдельный режим: родители смогут установить пин-код, включить особый доступ, а все приложение ЯRUS ограничится детским контентом», — рассказал основатель и директор по разработке ЯRUS Дмитрий Илюхин.

Пресс-служба соцсети ЯRUS

Сегодня в российской соцсети ЯRUS (12+) двойная модерация контента. Использование нейронных сетей и ручная проверка позволяют оградить детей от неприемлемых постов и обеспечить безопасное онлайн-творчество.

От русских народных былин до татарских легенд: более 600 сказок с бесплатным доступом можно послушать в аудиобиблиотеке сервиса ЯRUS.Музыка в разделе «Детям». Народные аудиопроизведения, записанные голосами медийных личностей, от политиков до инфлюенсеров, доступны без перерыва на рекламу.