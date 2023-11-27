Общество 27 ноября 2023, 18:06 Аудиосервис Звук: чаще всего в 2023 году россияне слушали Анну Асти и группу «Король и шут»

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Песни Анны Асти, Zivert и группы «Король и шут» стали самыми прослушиваемыми среди россиян в 2023 году. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на данные аудиосервиса Звук.

В рейтинг самых популярных треков вошли песни «По барам», Wake up и «Кукла колдуна». Также россияне в этом году часто скачивали треки «Где прошла ты» Гио Пика и Кравц и Asphalt 8 исполнителя Macan.

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Отмечается, что самыми музыкальными российскими городами стали Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск.