Аудиогиды заработали в общественном транспорте в Кемеровской области

В крупных городах Кемеровской области в общественном транспорте начали работать аудиогиды. Пассажирам рассказывают о культуре и истории региона по ходу маршрута, передает «Царьград».

Аудиогиды заработали в Новокузнецке, Кемерове и Кузбассе. АНО «Национальные приоритеты» и ВЭБ.РФ запустили этот проект. Областные власти и местные жители поддержали его. Отмечается, что он быстро развивается на таких маршрутах, как между правым и левым берегами реки Томь.