Общество 30 августа 2023, 18:05 Аттракционы в московских парках станут бесплатными в День города Мэр Москвы Собянин: аттракционы в парках будут бесплатными 9 и 10 сентября РИА «Новости»

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В День города, который будут отмечать 9 и 10 сентября, по решению жителей Москвы аттракционы в парках станут бесплатными для детей и взрослых. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

На два дня — 9 и 10 сентября — в парках столицы аттракционы станут бесплатными. Сергей Собянин

По его словам, этот вариант получил наибольшее количество голосов во время электронного голосования, в котором приняли участие около 430 тысяч человек. В течение двух дней, 9 и 10 сентября, жители и гости столицы смогут прокатиться на 258 аттракционах в 21 парке. Подробности о проведении акции можно уточнить у организаторов и на официальных сайтах парков Москвы.

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Ранее москвичи выбрали новые поводы для создания благотворительного сбора на портале mos.ru. В голосовании приняли участие более 160 тысяч жителей столицы.