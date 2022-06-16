Аттракционы начнут проверять с помощью специального онлайн-сервиса

Сотрудники Министерства сельского хозяйства РФ разработают онлайн-сервис для проверки безопасности аттракционов. Об этом «Парламентской газете» рассказал начальник Управления Гостехнадзора Министерства экологии и природопользования Московской области Сергей Фролов.

С помощью смартфона можно будет проверить регистрационный номер аттракциона и исполнение правил эксплуатации. Вся информация будет передаваться через Федеральный реестр зарегистрированных аттракционов.

«Приложение будет считывать код с помощью камеры смартфона. Мы рассчитываем, что в конце 2022-го — начале 2023 года сервис для проверки заработает по всем регионам. Система уже обкатывалась», — рассказал Фролов.