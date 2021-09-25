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    25 сентября 2021, 18:32

    Аттестацию фирм, организующих походы в горы, предложили ввести в КБР

    Дарья Морозова

    Начальник ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии Михаил Надежин считает, что после происшествия с альпинистами на Эльбрусе, нужно ввести аттестацию фирм, которые организовывают восхождения на горы. Недавно там погибли пять человек.

    Аттестацию фирм, организующих походы в горы, предложили ввести в КБР

    Об этом сообщило РИА «Новости». Два дня назад группа из 20 человек попросила помощи на высоте 5400 метров из-за ухудшения погодных условий. Успели спасти только 15. Из них 11 попали в больницу.

    Глава КБР Казбек Коков в Терсколе обсудил на совещании причины случившегося и дополнительные меры безопасности, в том числе ужесточение требований к правилам восхождений.

    Надежин считает, что в первую очередь нужно предъявлять требования к организаторам туров.

    «Перед подъемом на Эльбрус необходимо пройти акклиматизацию, это минимум десять дней, а турфирмы предлагают туры на два-четыре дня и поднимают людей, рискуя их здоровьем и жизнью», — подчеркнул он.

    В частности, следует лучше готовить гидов, а также ввести аттестацию для них. Еще нужно ввести закон с требованиями к физической подготовке самих туристов, считает Надежин.