Аттестацию фирм, организующих походы в горы, предложили ввести в КБР

Начальник ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии Михаил Надежин считает, что после происшествия с альпинистами на Эльбрусе, нужно ввести аттестацию фирм, которые организовывают восхождения на горы. Недавно там погибли пять человек.

Об этом сообщило РИА «Новости». Два дня назад группа из 20 человек попросила помощи на высоте 5400 метров из-за ухудшения погодных условий. Успели спасти только 15. Из них 11 попали в больницу.

Глава КБР Казбек Коков в Терсколе обсудил на совещании причины случившегося и дополнительные меры безопасности, в том числе ужесточение требований к правилам восхождений.

Надежин считает, что в первую очередь нужно предъявлять требования к организаторам туров.

«Перед подъемом на Эльбрус необходимо пройти акклиматизацию, это минимум десять дней, а турфирмы предлагают туры на два-четыре дня и поднимают людей, рискуя их здоровьем и жизнью», — подчеркнул он.

В частности, следует лучше готовить гидов, а также ввести аттестацию для них. Еще нужно ввести закон с требованиями к физической подготовке самих туристов, считает Надежин.