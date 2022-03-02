АТОР заявила о дополнительных препятствиях для вывоза россиян из карибских стран

Решение США закрыть свое небо для российских самолетов создает дополнительные препятствия для вывоза российских туристов, находящихся в карибских странах. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров РФ.

По оценкам АТОР, на Кубе, по состоянию на 28 февраля, находились от шести до восьми тысяч россиян, в Мексике — 3,5-4 тысячи, пять-шесть тысяч — в Доминикане. В общей сложности, по оценке ассоциации, российским авиакомпаниям нужно вывезти от 16 до 18 тысяч российских туристов, написал ТАСС.

В АТОР уточнили, что сейчас эксперты оценивают последствия воздействия решения США на маршруты самолетов вывозных рейсов из стран Карибского бассейна.

На сайте организации уточняется, что организованных туристов в Доминикане, Мексике, на Кубе большинство. Их планово возвращают крупные туроператоры — ANEX Tour, PEGAS Touristik и Coral Travel.

«В Ростуризме напоминают, что организованным туристам необходимо держать связь с представителями своих туроператоров, чтобы оперативно узнавать обо всех возможных изменениях», — подчеркнули в АТОР.

Для вывоза туристов, которые самостоятельно отдыхали в Латинской Америке, «Аэрофлот» уже согласовал и анонсировал ряд гуманитарных рейсов. Сегодня, 2 марта, и 5 марта ожидается рейс из Канкуна в Москву, а 3 марта — из Пунта-Каны (Доминикана) в Москву.

«Рейсы доступны для туристов, которые сейчас находятся в этих странах, и у них есть билеты туда — обратно, перевозка по которым по сегменту из России уже состоялась», — добавили в ассоциации.

Чтобы переоформить обратные билеты на эти специальные рейсы, нужно обращаться к своему первоначальному перевозчику. По другим странам Латинской Америки в Ростуризме ожидают подтверждения рейсов, потому что сейчас необходимо получать согласование от стран, ограничивших авиасообщение.