АТОР усомнился в открытии новых стран для российских туристов в 2021 году

Список открытых для российских стран не расширится до Нового года. Такой прогноз дала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, сообщил телеканал РБК.

Сейчас у России налажено авиасообщение с 64 странами, 41 из которых россияне могут посетить с туристическими целями.

«Список стран вряд ли пополнится к Новому году, хотя, конечно, мы не теряем надежду», — заявила Майя Ломидзе.

Глава ассоциации туроператоров рассказала, что бронирование туров на Новый год пока не пользуется частым спросом из-за опасений россиян. Однако небольшой объем бронирований все же есть: это путевки в Турцию и Доминикану. По словам Майи Ломидзе, рост продаж новогодних туров можно ожидать в ноябре.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе спрогнозировала восстановление туризма от последствий пандемии не раньше второй половины 2022 года.

Российские туристы могут слетать за рубеж не только для путешествий, но и для вакцинирования иностранными препаратами от коронавируса. Туроператоры расширили список стран, предлагающих вакцинные туры.