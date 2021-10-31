АТОР сообщила о состоянии отравившихся в Хургаде россиян

Всем российским туристам, которые отравились в отеле в Хургаде, предложили медпомощь. Часть отдыхающих находятся в клинике, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

В АТОР уточнили, что, по данным страховой компании ERV, к ним за врачебной помощью обратились 17 туристов. Другие отказались от госпитализации и услуг врачей. Тяжелых случаев среди отравившихся, по информации страховщиков, нет.

Генеральный директор туроператора PEGAS Touristik Анна Подгорная сообщила АТОР, что в страховую компанию из-за ухудшения состояния обратились несколько клиентов из AMC Royal hotel. Помощь им оказали амбулаторно.

По словам Подгорной, компания приостановила продажи туров в AMC Royal hotel. Туристам PEGAS Touristik, которые находятся в этом отеле, предложили продолжить отдых в другой гостинице.

В Минтуризма Египта ранее сообщили, что в отеле работает комиссия для выяснения причин произошедшего. Эксперты устанавливают, что могло стать причиной массового отравления — еда, лед в напитках или что-то еще.

Сейчас AMC Royal закрыт на неопределенный срок. Туристов расселяют по другим отелям. В частности, «Интурист» переселяет своих клиентов в другие места в Хургаде.

В АТОР уточнили, что туры в закрытый сейчас отель продавали несколько компаний. Там же проживали туристы из Восточной Европы и стран Балтии.