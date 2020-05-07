«Самое главное — чтобы внутренний туризм был доступен», — отметил собеседник издания.

Он обратил внимание на позитивные сигналы, которые поступают из некоторых регионов страны. В частности, имеются в виду слова мэра Сочи и губернатора Краснодарского края о возможном открытии курортного сезона с первого июня. Это позволит большому количеству туроператоров восстановиться.

«Мы в этом видим надежду на некий позитивный исход», — подытожил Уманский.