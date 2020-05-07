АТОР: самое главное — чтобы внутренний туризм был доступен
Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Илья Уманский рассказал «Газете.ru», что организация рассчитывает на возрождение внутреннего туризма уже в этом сезоне.
«Самое главное — чтобы внутренний туризм был доступен», — отметил собеседник издания.
Он обратил внимание на позитивные сигналы, которые поступают из некоторых регионов страны. В частности, имеются в виду слова мэра Сочи и губернатора Краснодарского края о возможном открытии курортного сезона с первого июня. Это позволит большому количеству туроператоров восстановиться.
«Мы в этом видим надежду на некий позитивный исход», — подытожил Уманский.