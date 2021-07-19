АТОР предложила продлить программу туристического кешбэка в России

У россиян должна быть возможность покупать билеты по программе туристического кешбэка и после 31 июля 2021 года. Ведь многие из-за пандемии боятся планировать отдых на осень. Такое мнение высказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Желающим воспользоваться кешбэком надо в июле быть уверенными в том, что через два-четыре месяца они смогут отправиться в свое путешествие. Однако из-за пандемии точных гарантий того, что в каком-то регионе не введут локдаун, нет. Ломидзе в интервью «Парламентской газете» рассказала, что именно поэтому люди пока покупают туры на осень неохотно.

«Туроператоры отмечают, что окно продаж слишком маленькое (с 16 июня по 31 июля — прим. ред.). Люди боятся так далеко планировать свой отдых во время пандемии. Окно продаж теоретически можно увеличить, мы хотим проинформировать [Ростуризм], что вот такая ситуация. Этот шаг мы аргументируем и тем, что он позволит повысить эффективность программы», — заявила она.

Ломидзе добавила, что программа туристического кешбэка хорошо себя зарекомендовала. Регионы получили как минимум 20% дополнительного турпотока. Также в АТОР считают, что кешбэк надо оставить и после 2021 года. Однако использовать его лишь в низкий сезон.

Четвертый этап программы кешбэка стартовал в России 16 июня. Он будет действовать до 31 июля. Россияне могут покупать тур, проживание в отелях и санаториях, круиз в пределах страны с возвратом 20%. Сама поездка должна состояться с 1 октября до 24 декабря этого года. Исключение сделано для круизов — в них поехать можно с 1 сентября.