АТОР попросила оперштаб возобновить массовые перелеты в другие страны

Ассоциация туроператоров РФ попросила оперштаб открыть для россиян массовые зарубежные направления. Из-за закрытия Турции отрасль оказалась отброшена к началу пандемии, ситуацию нужно менять, считают в АТОР.

Обращение с просьбой начать активнее восстанавливать международный выездной туризм в России было направлено главе оперштаба, вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой.

В АТОР отметили, что сейчас зеленый свет российским туристам уже дали Кипр, Греция, Турция, Египет, Болгария, Хорватия, Черногория и Тунис. По официальным заявлениям органов здравоохранения этих стран, показатели заболеваемости ковидом у них не превышают порог, который позволяет признать их безопасными для въезда россиян.

Туроператоры также обратили внимание, что на курортах юга России уже практически не осталось мест, поэтому туристы, которые были вынуждены отменить свои зарубежные поездки, не смогут перебронировать туры. В итоге люди останутся без отдыха на море.

«Официальное возобновление перевозки за рубеж, как минимум по тем направлениям, которые готовы принимать российских туристов, позволит сохранить планы на отдых россиян в этом сезоне и снизит растущую обеспокоенность граждан», — подчеркнули авторы письма.

А туристические компании смогут уменьшить долги по неисполненным обязательствам и избежать скандалов с клиентами.

Сегодня стало известно, что Россия возобновила полеты с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Марокко, Хорватией и Маврикием.