    25 декабря 2019, 15:55

    АТОР отметил тенденцию к росту самостоятельных бронирований

    Артур Блянихов

    Исполнительный директор АТОР (Ассоциация туроператоров России) Майя Ломидзе отметила, что в следующем году сохранится тенденция к росту самостоятельных бронирований. Об этом сообщило ИА НСН.

    Ломидзе обратила внимание на то, что на некоторых направлениях, в частности на европейских, поток самостоятельных бронирований превышает 60%. В свою очередь на внутреннем рынке, по ее словам, доля самостоятельного туризма идет на убыль.

    «Но даже с учетом сокращения это 80% всего потока, который путешествует по России», — уточнила исполнительный директор АТОР.