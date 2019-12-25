АТОР отметил тенденцию к росту самостоятельных бронирований

Ломидзе обратила внимание на то, что на некоторых направлениях, в частности на европейских, поток самостоятельных бронирований превышает 60%. В свою очередь на внутреннем рынке, по ее словам, доля самостоятельного туризма идет на убыль.

«Но даже с учетом сокращения это 80% всего потока, который путешествует по России», — уточнила исполнительный директор АТОР.