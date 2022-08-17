АТОР назвала топ-5 самых популярных регионов для загородного отдыха у москвичей

Среди жителей Москвы этим летом вырос интерес к загородному отдыху в Московской области и других регионах страны. В первую пятерку популярности, помимо Подмосковья, вошли Тверская, Рязанская, Владимирская и Ярославская области, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Представители туроператора «Дельфин» обратили внимание на рост спроса на загородные отели и санатории, дизайнерские бутик- и экоотели, а также глэмпинги на природе. В пресс-службе Национального туроператора АЛЕАН подчеркнули, что выбор качественных отелей в соседних с Москвой регионах очень широк.

Рост спроса на соседние с Москвой области, по мнению участников туроператорского рынка, связан в том числе с желанием туристов уехать в более уединенные, камерные места подальше от столицы и поближе к природе, рекам, озерам, местным достопримечательностям и арт-объектам.

«Отдельно можно выделить Тверскую область, которая связана с Москвой удобной транспортной сетью. До тверских отелей можно чуть больше чем за час доехать на автомобиле по платной дороге или же за 1,5-2 часа на „Ласточке“, следующей в сторону Санкт-Петербурга», — отметили в АЛЕАН.

В компании «Мультитур» обратили внимание, что спросом пользуются и более дальние от Москвы регионы, куда можно добраться на машине. Это, например, Костромская и Брянская области.