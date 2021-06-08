АТОР назвала число готовых приехать для вакцинации в Россию туристов

Для вакцинации российским препаратом против коронавируса в РФ готовы приехать несколько тысяч иностранцев. Речь преимущественно идет о «Спутнике V».

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе отметила в эфире телеканала «Россия 1», что количество сделать прививку «достаточно большое».

«Речь преимущественно идет все-таки о „Спутнике V“, достаточно большое. Нам сложно пока говорить о том, что это миллионный потенциальный поток, но несколько тысяч человек из разных стран», — сказала она.

Президент России Владимир Путин на полях ПМЭФ подчеркнул, что в стране создадут все необходимые условия для вакцинирования иностранцев на ее территории. Государство намерено и впредь вносить существенный вклад в борьбу с пандемией.

Действия партнеров, которые пытаются помешать применению российской вакцины от коронавируса, Путин счел странными и заявил, что для политического давления РФ препараты для профилактики COVID-19 не использует.