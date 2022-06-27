Контейнеровоз «Севморпуть» вышел в первый льготный рейс в направлении Петропавловска-Камчатского

25 июня атомный контейнеровоз «Севморпуть» ФГУП «Атомфлот» вышел из Санкт-Петербурга в направлении порта Петропавловск-Камчатский. Экипаж судна приступил к выполнению рейсового задания по доставке на Дальний Восток партии из 111 контейнеров и 40 тонн металлоконструкций. Планируется, что переход до Петропавловска-Камчатского займет около 22 суток. Это первый в этом году рейс, реализуемый в рамках федерального проекта «Развитие Северного морского пути», входящего в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

«Вторая субсидируемая каботажная перевозка грузов на атомном контейнеровозе „Севморпуть“ по льготным тарифам на Дальний Восток и в обратном направлении в европейскую часть России запланирована на сентябрь, — отметил и. о. генерального директора ФГУП „Атомфлот“ Леонид Ирлица. — Мы надеемся, что грузовладельцы будут активны и воспользуются льготными условиями доставки. Времени для формирования грузовой базы достаточно, тарифы прозрачны и максимально привлекательны. Заинтересованность представителей бизнеса в данном маршруте позволит нам открыть регулярную контейнерную линию в акватории Севморпути».

Перед экипажем атомного контейнеровоза «Севморпуть» стоит задача не только своевременно доставить груз в порт Петропавловск-Камчатский, но и обеспечить в рейсе условия для работы представителя Мурманского морского биологического института Российской академии наук (ММБИ РАН). В 2021 году между ФГУП «Атомфлот» и ММБИ РАН заключено соглашение о сотрудничестве. Ключевыми направлениями взаимодействия в рамках научно-исследовательской деятельности являются мониторинг, оценка и прогноз влияния судоходства при участии судов ФГУП «Атомфлот» в акватории Северного морского пути на среду и биоту морских арктических и прилегающих акваторий.

«Предметом исследования в рейсе станет оценка состояния популяций морских млекопитающих, птиц и белых медведей по всей акватории Северного морского пути, — сказал заместитель директора ММБИ РАН Дмитрий Ишкулов. — Благодаря сотрудничеству с ФГУП „Атомфлот“ российские ученые впервые за последние 15 лет проведут полномасштабные наблюдения за ключевыми звеньями экосистем Арктики от Баренцева до Чукотского моря. Это позволит провести оценку современного состояния и создать модели для прогнозирования их дальнейшего развития на ближайшие десятилетия».

Планируется, что исследования на борту атомного контейнеровоза «Севморпуть» продлятся до августа 2022 года.