Атомные реакторы запустили на мощнейшем в мире российском ледоколе

Российский атомный ледокол «Арктика» готовится к началу ходовых испытаний. На самом мощном в мире судне запустили реакторы, сообщил представитель государственной корпорации «Росатом».

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«После необходимых испытаний, состоится вывод реакторов на энергетический уровень мощности. А затем предстоит начать и ходовые испытания „Арктики“», — рассказал Росатом РИА «Новости».

Сейчас пока только запустили атомные реакторы, что означает начало управляемой цепной реакции. Минимальный уровень их мощности позволяет контролировать реакцию.

Всего на «Арктике» установлено два ядерных реактора, входящих в компактную и экономичную установку РИТМ-200. Каждый из них имеет тепловую мощность в 175 мегаватт. Разработчиком установки является нижегородское «ОКБМ Африкантов».

Ледокол построили в Санкт-Петербурге специалисты Балтийского завода. Планируется, что «Арктика» поступит в эксплуатацию уже в 2020 году. Судно станет самым мощным и большим универсальным атомным ледоколом в мире. С его помощью Россия сможет добиться лидерства на территории Арктики.