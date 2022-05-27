Атомные IT-специалисты получат поддержку государства

В реестр IT-компаний Минцифры России вошло 13 предприятий Росатома, в том числе «Гринатом», «Консист-ОС», «Цифрум» и другие. Сотрудники этих организаций могут получить ряд государственных льгот, например, отсрочку от призыва на военную службу.

В настоящее время активно обсуждают вопрос расширения возможных мер поддержки и смягчения требований для получения максимального набора льгот для аккредитованных IT-компаний. Внимание к своим сотрудникам всегда было приоритетом для Росатома.

«Во время последних кризисов Росатом только расширяет свою повестку. У нас растет потребность в профессиональных специалистах в области информационных технологий и цифровых продуктов. Мы наращиваем объемы собственных импортонезависимых разработок для нужд атомной отрасли: роботизация, создание системы управления человеческим капиталом, применение технологий искусственного интеллекта и компьютерного моделирования и многое другое. В госкорпорации уже действуют собственные социальные, жилищные программы поддержки молодых и высококвалифицированных сотрудников. Аналогичных нашим мер социальной поддержки на рынке в настоящее время нет. Такая забота еще раз говорит о том, что главная ценность Росатома — его люди. Именно их профессионализм и квалификация позволят Росатому оставаться одним из лидеров на глобальном рынке. Мы надеемся, что меры поддержки сотрудников также привлекут в атомную отрасль молодые кадры для развития новых направлений бизнеса. А предложенные правительством льготы открывают для нас дополнительные возможности», — рассказала заместитель генерального директора по персоналу Росатома Татьяна Терентьева.

Сами аккредитованные организации получат ряд преференций от государства по части налогообложения и кредитования. К тому же компании смогут рассчитывать на грантовую поддержку в разработке отечественных IT-систем и продуктов.

«Информационные технологии являются неотъемлемой частью экосистемы Росатома. Строительство АЭС, безопасность сотрудников на объектах, организация необходимых вычислительных мощностей для предиктивных проектов — все эти и многие другие процессы обеспечиваются IT», — уточнил директор по информационным технологиям Росатома Евгений Абакумов.

Для госкорпорации происходящие изменения на рынке — с одной стороны, вызов, а с другой — очень органичная история.

«Росатом давно шел по пути обеспечения технологического суверенитета, так как мы понимали, что иного пути, кроме достижения технологической независимости, не существует. Сегодня Росатом успешно занимается собственной IT-разработкой, а также выступает крупным заказчиком для отечественных продуктов на рынке. Государственные меры поддержки стали стимулом к перекрою организационной конфигурации в принципе: службы заказчика получают меньше льгот и преференций, чем разработчики, и это меняет подход к организации IT», — добавил Евгений Абакумов.

Одной из крупнейших аккредитованных Минцифры компаний Росатома является IT-интегратор госкорпорации АО «Гринатом». За 12 лет работы филиалы и центры «Гринатома» появились в 33 городах в 17 регионах страны. Штат сотрудников расширился до 7000 и продолжает неуклонно расти. Для решения амбициозных задач атомной отрасли до конца 2022 года планируют нанять еще 1280 IT-специалистов.

«Деятельность „Гринатома“ охватывает сразу несколько областей: управление персоналом, бухгалтерский и налоговый учет, документационное обеспечение и другие. Однако наша основная специализация — это информационные технологии, — рассказал генеральный директор „Гринатома“ Михаил Ермолаев. — Начав со статуса общего центра обслуживания Росатома, „Гринатом“ стал ведущим IT-интегратором атомной отрасли и основным драйвером цифровой трансформации госкорпорации».

«Перед нами стоят амбициозные задачи по обеспечению технологического суверенитета госкорпорации, и мы готовы к вызовам нового времени», — отметил руководитель «Гринатома».