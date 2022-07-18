«Атомайз Россия» приступила к выпуску первых токенов

«Атомайз Россия» начала выпускать токены на драгоценные металлы, первый цифровой финансовый актив (ЦФА) выпущен на палладий. Помимо токенизации металлов и углеродно нейтрального никеля технология может использоваться в туризме (токенизация билетов, ски-пассов), в банковских продуктах (токенизация ипотеки) и в искусстве (проект музея «Эрмитаж»).

Росбанк и брокер «Вектор Икс» стали первыми инвесторами на платформе «Атомайз» для токенизации активов, а GPF Investments (международный фонд с портфелем ценных металлов) — первым эмитентом. Помимо ключевой компании «Атомайз Россия» частью цифровой экосистемы «Интерроса» станут «Рексофт», «Тинькофф банк» и другие компании группы.

Теперь палладий — общедоступный актив на российских рынках. Новый вид финансового инструмента позволяет проводить закупки и делать инвестиции. Он также дает право на денежное требование, которое эквивалентно рыночной стоимости палладия.

К выпуску первых токенов «Атомайз» приступила после того, как были приняты поправки к налоговому кодексу и принят закон о ЦФА. Разработкой законопроекта в том числе активно занимались «Интеррос» и президент компании Владимир Потанин.

«Создание цифровых прав на покупку и инвестирование в сырье, в частности, в металлы станет прецедентом для российской экономики. Для нее наступает новый период — эпоха токенизации. ЦФА, над внедрением которых совместно трудились „Интеррос“, регулятор, Минфин и Министерство по налогам и сборам, открывают новые возможности как для бизнеса, так и для всех граждан, заинтересованных в инвестициях», — сказал Владимир Потанин.

По его словам, токенизация — универсальный инвестиционный инструмент, благодаря которому можно оцифровать и превратить в товар практически любую услугу или объект. Потанин указал, что токены всегда обеспечены конкретным активом и гарантируют прозрачность. В то время как криптовалюта является спекулятивным инструментом и не подтверждает обязательств эмитента перед инвестором.

Таким образом Россия может стать мировым цифровым лидером по цифровизации, и жители России в ближайшее время оценят по достоинству все преимущества цифровых финансовых инструментов, добавил глава «Интерроса» и выразил надежду, что «в будущем токен победит биткоин».

«Мы прошли долгий путь от идеи до выпуска первого ЦФА на платформе „Атомайз“. Наша команда создала уникальную блокчейн-платформу, позволившую первыми войти в реестр операторов информационной системы ЦФА», — отметила генеральный директор «Атомайз Россия» Екатерина Фроловичева.

Компания проводила работу по совершенствованию законодательства в новой индустрии совместно с регулятором и законодательными органами. Глава «Атомайз Россия» назвала это первым шагом к созданию принципиально новых продуктов для эмитентов и инвесторов и к свежему видению традиционных продуктов.

Первый заместитель председателя Правления Росбанка Перизат Шайхина считает, что токены на драгметаллы могут стать альтернативой вложениям в валюту.

«Банк предоставляет инфраструктуру для организации расчетов и идентификации клиентов оператора, а в данном случае выступил в качестве инвестора. Дебютная инвестиционная сделка с использованием ЦФА в России подтверждает возможность активного развития финансового рынка с помощью технологий распределенного реестра», — сообщила она.