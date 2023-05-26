Общество 26 мая 2023, 09:52 Атмосферный фронт принесет москвичам похолодание и дожди на выходных Синоптик Синенков: в выходные в Москве похолодает до +15 Фото П.Бедняков / РИА «Новости»

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Циклон пройдет над столичным регионом в ночь на субботу. Он принесет холодные воздушные массы, которые изменят характер погоды в ближайшие дни. Об этом сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

В субботу днем в Москве будет не выше +22. К воскресенью станет еще прохладнее. Днем столбики термометров покажут +15…+17. Ночные температуры приблизятся к апрельской норме и покажут +6…+8 градусов тепла.

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При умеренном северо-западном ветре и переменной облачности местами пройдут кратковременные дожди. Атмосферное давление подрастет незначительно, до 750 миллиметров ртутного столба.

По прогнозам синоптиков, такая погода сохранится в Москве и в начале следующей недели. Температура воздуха в последние весенние дни будет ниже средних многолетних значений.

Ранее москвичей предупредили о сезоне ураганов, который начнется в конце мая.