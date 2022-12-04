Общество 04 декабря 2022, 02:27 Атмосферное давление в Москве побило суточный рекорд — Леус Специалист «Фобоса» Леус: атмосферное давление в Москве составило 771,1 миллиметра РИА «Новости»

Читать 360tv в

Суточный рекорд атмосферного давления обновился 3 декабря и составил 771,1 миллиметра ртутного столба, написал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В вечерние часы в столице атмосферное давление вновь начало повышаться, и в 21 час местного времени на метеостанции ВДНХ барометры показали 771,1 миллиметра ртутного столба, что 0,2 выше прежнего рекорда этого дня, установленного в 1954 году», — отметил специалист.

Реклама

До этого Леус предупреждал москвичей, что в воскресенье в городе будет высокое атмосферное давление. Терапевт Лариса Алексеева посоветовала горожанам пить имбирный чай, травяные настойки и принимать контрастный душ. Это поможет справиться с последствиями высокого давления для организма. Пожилым москвичам в такие дни лучше оставаться дома и не выходить на улицу.

Реклама