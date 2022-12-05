Общество 05 декабря 2022, 12:43 Атмосферное давление в Ленобласти к середине недели приблизится к норме

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В Санкт-Петербурге на этой неделе снег будет идти каждый день. По всему региону атмосферное давление нормализуется к середине недели, сообщил синоптик Александр Колесов в своем Telegram-канале.

По данным издания «Невские новости», ближе к концу недели в северную столицу может прийти Балтийский циклон, который и определит погоду. Отмечается, что температура воздуха в области ночью может достигать до -10 градусов.

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Синоптик подчеркнул, что состояние дорог из-за снегопадов оставляет желать лучшего. Сейчас высота снега в пригородах Петербурга достигает 10 сантиметров.

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