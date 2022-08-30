Атмосфера загородной жизни в Покровском-Стрешневе. Таунхаусы появятся в жилом комплексе ÁLIA

Расположенный на северо-западе российской столицы район Покровское-Стрешнево привлекает красивым парком, где можно наслаждаться тишиной, видами на Москву-реку и отлично развитой инфраструктурой. Для тех, кто хочет по-настоящему ощутить атмосферу загородной жизни, но не желает покидать Москву, компания-застройщик ASTERUS предложила уникальный формат жилья — таунхаусы в жилом комплексе ÁLIA.

Такая недвижимость подойдет тем, кто хочет проводить вечера вдалеке от столичной суеты и наслаждаться красивыми видами. Таунхаусы стали новинкой жилого района, концепция которого заключается в слогане WORK. LIVE. PLAY. LEARN («Живи. Учись. Работай. Отдыхай»).

Архитекторы из бюро METROPOLIS придумали композиционную форму жилого квартала, куда впишутся таунхаусы. Всего их будет четыре, и они выстроятся единым блоком около одного из секционных домов жилого комплекса ÁLIA. Объединят таунхаусы эксплуатируемая кровля и подземный паркинг.

Источник фото: Asterus-development

Разработчики проекта сделали фасады домов гармонирующими с примыкающими к ним высотными секциями, а также удачно вписали их в окружающую среду, при этом сохранив индивидуальность малых домов.

В результате архитекторы получили единый ансамбль жилого комплекса, куда войдут уже построенные дома первой и второй очередей, а также здания, в том числе блок таунхаусов, которые станут частью третьей серии застройки. Такое уникальное архитектурное решение сохранит свою актуальность на долгие годы.

Согласованность зданий снаружи дополняется внутренней гармонией таунхаусов. Там появятся просторные двухуровневые помещения площадью от 165 до 191 квадратного метра. Продуманные планировки и собственная терраса на крыше сделают жизнь в таком доме спокойной, а отдельный вход прямо с улицы сохранит для владельцев приватность частной жизни.

Источник фото: Asterus-development

Блок таунхаусов внутри жилого комплекса — это уникальное предложение. Такой формат жилой недвижимости для Москвы очень редок. Здесь произошло слияние загородного стиля жизни, близости к природе с расположением в городской черте.

Предложений с подобными проектами на столичном рынке недвижимости очень мало. Поэтому в компании ASTERUS считают, что покупателей для своих таунхаусов, которые хотят, не уезжая из Москвы, насладиться спокойной жизнью в загородном формате, найдут точно даже в текущих экономических условиях.

Блок таунхаусов войдет в третью очередь жилого комплекса ÁLIA. Сейчас эти дома пока находятся на стадии проектирования. Местом расположения квартала станет вторая береговая линия Москвы-реки. Там появятся башня, три секционных и два клубных дома с объединенными первыми этажами, где откроются торговые галереи.

Вдоль ландшафтного парка, расположенного на территории жилого комплекса, откроются кафе и рестораны, магазины с товарами для проведения досуга и активного отдыха. На бульваре, который ведет к школам и детским садам, появятся магазины и кафе для маленьких посетителей.

Источник фото: Asterus-development

В шаговой доступности от жилого комплекса ÁLIA расположен современный многофункциональный спортивный комплекс «Чкалов Арена», где разместились центр художественной гимнастики, ледовые арены, центр фехтования, фитнес-центр с бассейном, центр хоккейной подготовки. Здесь есть все для спокойной и комфортной жизни.

Общая концепция благоустройства территории предусматривает создание различных зон отдыха, прогулок и занятий спортом для местных жителей. Все пространства двора, куда войдут игровые площадки, карманный сад с лежаками, столами, навесами и лавками, объединит воздушная тропа.

Всего в новой части комплекса запланировано около 600 квартир, большая часть из которых имеет вид на реку. Все жилые помещения разработаны по уникальным стандартам. В их основу легли эргономичность планировок, возможность изменения пространства и удобство для эксплуатации. По площади квартиры разные — от уютных студий до многокомнатных квартир и, конечно, таунхаусов.